Флик не считает 1:4 от «Севильи» самым тяжелым поражением в «Барсе»: «Самое тяжелое поражение было в полуфинале ЛЧ. Нужно посмотреть на ситуацию с позитивной стороны»
Ханси Флик не назвал поражение от «Севильи» самым тяжелым в «Барселоне».
Каталонский клуб уступил со счетом 1:4 в матче 8-го тура Ла Лиги.
– Это поражение с разницей в три мяча – самое тяжелое с тех пор, как вы возглавили «Барселону»?
– Самое тяжелое поражение было в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера». Текущее поражение нужно принять и посмотреть на ситуацию с позитивной стороны.
Нам нужно исправить то, что у нас не получается, особенно допущенные ошибки в первом тайме. В некоторых моментах мы не контролировали ситуацию.
Но это не самое тяжелое поражение, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
