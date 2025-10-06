Флик не считает 1:4 от «Севильи» самым тяжелым поражением в «Барсе»: «Самое тяжелое поражение было в полуфинале ЛЧ. Нужно посмотреть на ситуацию с позитивной стороны»

Ханси Флик не назвал поражение от «Севильи» самым тяжелым в «Барселоне».

Каталонский клуб уступил со счетом 1:4 в матче 8-го тура Ла Лиги .

– Это поражение с разницей в три мяча – самое тяжелое с тех пор, как вы возглавили «Барселону»?

– Самое тяжелое поражение было в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера ». Текущее поражение нужно принять и посмотреть на ситуацию с позитивной стороны.

Нам нужно исправить то, что у нас не получается, особенно допущенные ошибки в первом тайме. В некоторых моментах мы не контролировали ситуацию.

Но это не самое тяжелое поражение, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .

«Барсу» уничтожили – 1:4 от «Севильи». Все пошло не так!