Родри отозван из состава Испании на октябрьские матчи после травмы в игре с «Брентфордом»

Родри не сыграет за сборную Испании в октябре.

Полузащитник «Манчестер Сити» попал в состав сборной Испании, опубликованный 3 октября.

5 октября он вышел в стартовом составе на матч с «Брентфордом» в 7-м туре АПЛ (1:0) и получил повреждение на 19-й минуте, пытаясь дотянуться до мяча в центре поля.

«Родриго Эрнандес не включен в состав сборной Испании на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против Грузии в Эльче и Болгарии в Вальядолиде из-за травмы, выявленной после медицинских тестов, направленных его клубом в медицинскую службу RFEF.

В это воскресенье он был заменен в матче между «Брентфордом» и «Манчестер Сити», – говорится в сообщении Федерации футбола Испании.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Испании
