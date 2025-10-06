Родри отозван из состава Испании на октябрьские матчи после травмы в игре с «Брентфордом»
Родри не сыграет за сборную Испании в октябре.
Полузащитник «Манчестер Сити» попал в состав сборной Испании, опубликованный 3 октября.
5 октября он вышел в стартовом составе на матч с «Брентфордом» в 7-м туре АПЛ (1:0) и получил повреждение на 19-й минуте, пытаясь дотянуться до мяча в центре поля.
«Родриго Эрнандес не включен в состав сборной Испании на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против Грузии в Эльче и Болгарии в Вальядолиде из-за травмы, выявленной после медицинских тестов, направленных его клубом в медицинскую службу RFEF.
В это воскресенье он был заменен в матче между «Брентфордом» и «Манчестер Сити», – говорится в сообщении Федерации футбола Испании.
Как вам дерби?11625 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости