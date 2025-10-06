Джику о матче с ЦСКА: «Пенальти в ворота «Спартака» поставлен ошибочно – его не было. Не нравится говорить о судьях, иногда решения принимаются не в нашу сторону»
Александр Джику назвал ошибкой назначенный пенальти в ворота «Спартака».
ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в игре 11-го тура Мир РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.
В первом тайме в ворота красно-белых был назначен пенальти из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро.
«Мне не нравится постоянно говорить о работе судей.
Но если арбитры принимают такие решения… Как по мне, пенальти в наши ворота поставлен ошибочно. Там не было пенальти.
Но это футбол. Иногда решения принимаются не в нашу сторону», – сказал защитник «Спартака» Александр Джику.
