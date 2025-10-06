Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Ему не пасуют так, как он привык в «Байере» или сборной. Над этим нужно работать неделями и месяцами»

Руди Феллер обозначил проблему Флориана Виртца в «Ливерпуле».

Немецкий хавбек «красных» сделал одно результативное действие в десяти играх этого сезона.

«Он делает невероятно много вещей, много бегает, выполняет много спринтов, а также отходит в глубину.

Но ему не пасуют так, как он привык в «Байере » или сборной. Над этим нужно работать неделями и месяцами», – сказал спортивный директор сборной Германии.

Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Он еще покажет себя англичанам. Проблемы с адаптацией есть почти у каждого профессионала»