Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Ему не пасуют так, как он привык в «Байере» или сборной. Над этим нужно работать неделями и месяцами»

Руди Феллер обозначил проблему Флориана Виртца в «Ливерпуле».

Немецкий хавбек «красных» сделал одно результативное действие в десяти играх этого сезона.

«Он делает невероятно много вещей, много бегает, выполняет много спринтов, а также отходит в глубину.

Но ему не пасуют так, как он привык в «Байере» или сборной. Над этим нужно работать неделями и месяцами», – сказал спортивный директор сборной Германии.

Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Он еще покажет себя англичанам. Проблемы с адаптацией есть почти у каждого профессионала»

Как вам дерби?11640 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер GGFN
