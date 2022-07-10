Зиньковский о падении в штрафной «Зенита»: «1000-процентный пенальти. Я не понимаю, как так»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Олимп Суперкубок России Дмитрий Чистяков Владимир Москалев Антон Зиньковский Матч ТВ Даниил Одоевский медийный футбол Футбол

Антон Зиньковский заявил, что судья не дал явный пенальти за фол на нем в игре с «Зенитом».

«Спартак» вчера проиграл в Санкт-Петербурге (0:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником москвичей в штрафной площади. Судьи во главе с Владимиром Москалевым приняли решение не назначать 11-метровый.

Сегодня во время трансляции финала Winline Медийной футбольной лиги между 2Drots и Basement хавбек вернулся к этому эпизоду.

– Вчерашний пенальти на тебе ставить нужно было? – спросил ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян.

– Сто процентов. 1000-процентный пенальти, я не понимаю, как так. Ну ладно, фиг с этим пенальти, – сказал Зиньковский.

 

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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