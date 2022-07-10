Зиньковский о падении в штрафной «Зенита»: «1000-процентный пенальти. Я не понимаю, как так»

заявил, что судья не дал явный пенальти за фол на нем в игре с «Зенитом».

вчера проиграл в Санкт-Петербурге (0:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу вратарь петербуржцев столкнулся с защитником и полузащитником москвичей в штрафной площади. Судьи во главе с приняли решение не назначать 11-метровый.

Сегодня во время трансляции финала Winline Медийной футбольной лиги между 2Drots и Basement хавбек вернулся к этому эпизоду.

– Вчерашний пенальти на тебе ставить нужно было? – спросил ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян.

– Сто процентов. 1000-процентный пенальти, я не понимаю, как так. Ну ладно, фиг с этим пенальти, – сказал Зиньковский.

Фото: кадры из трансляции