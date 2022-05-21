«Барселона» предложила 32 млн евро за Левандовского. «Бавария» будет рассматривать варианты от 40

предложила «Баварии» 32 миллиона евро за форварда Роберта Левандовского.

Как передает FCBInside со ссылкой на Bild, каталонцы направили официальное предложение, но пока не получили ответа.

Утверждается, что мюнхенский клуб будет готов рассматривать варианты от 40 миллионов евро, а заявления менеджеров «Баварии» о том, что Левандовского собираются оставить до конца следующего сезона, являются попыткой заработать на нем побольше.

Также намерена сперва найти поляку замену и лишь потом отпустит его. Ранее сообщалось, что чемпионы Германии могут подписать Ришарлисона.

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