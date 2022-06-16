Вице-президент «Барсы» о Левандовском: «Возможный вариант, если мы сделаем свою работу. Он показывает, что хочет перейти, – это очень важно»

Вице-президент «Барселоны» ответил на вопрос о возможном трансфере Роберта Левандовского.

– Вы оптимистично настроены в вопросе о трансфере Левандовского?

– Это одно из пожеланий нашего тренерского штаба. Игрок уже выразил свое мнение – очень важно, что футболист такого уровня демонстрирует желание перейти в «Барселону».

Если мы сделаем свою работу, то это возможный вариант, – сказал Эдуард Ромеу, занимающий пост вице-президента «Барселоны» по экономическим вопросам.

Ранее Левандовски заявил, что хочет покинуть «Баварию» этим летом.

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.