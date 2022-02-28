«Спартак» исключат из Лиги Европы, матчей с «Лейпцигом» в 1/8 финала не будет (Bild)

могут исключить из плей-офф .

Соперником московского клуба по 1/8 финала стал «РБ Лейпциг».

Ранее УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные будут на нейтральном поле проводить домашние матчи турниров под эгидой союза. Приоритетный вариант для красно-белых – сыграть с немцами в Баку.

Однако Bild утверждает, что матчи, запланированные на 10 и 17 марта, не состоятся. Это означает, что команда тренера автоматически выйдет в четвертьфинал турнира – нового соперника «Лейпцигу» не предоставят.

«Мы поддерживаем тесный контакт с футбольными ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решению.

Предполагаем, что игры будут отменены», – заявил управляющий директор Оливер Минцлафф.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.