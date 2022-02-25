Российские и украинские клубы и сборные будут на нейтральном поле проводить домашние матчи турниров под эгидой УЕФА

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Российские команды будут проводить домашние матчи на нейтральных полях в турнирах под эгидой УЕФА.

«Исполком УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении союза.

Ближайшим матчем российских команд, который затронет данное решение, будет игра «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы.

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