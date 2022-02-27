«РБ Лейпциг» при Тедеско выиграл 8 из 10 последних матчей. До игры со «Спартаком» – меньше двух недель

при выиграл 8 из 10 последних матчей.

Сегодня клуб обыграл (1:0) на выезде благодаря голу Кристофера Нкунку.

За последние 10 игр команда бывшего тренера проиграла лишь «Баварии» (2:3).

2 марта «Лейпциг» встретится с «Ганновером» в Кубке Германии. На 10 марта запланирован первый матч 1/8 финала Лиги Европы со «Спартаком».