«РБ Лейпциг» при Тедеско выиграл 8 из 10 последних матчей. До игры со «Спартаком» – меньше двух недель

«РБ Лейпциг» при Доменико Тедеско выиграл 8 из 10 последних матчей.
Сегодня клуб обыграл «Бохум» (1:0) на выезде благодаря голу Кристофера Нкунку.
За последние 10 игр команда бывшего тренера «Спартака» проиграла лишь «Баварии» (2:3).
2 марта «Лейпциг» встретится с «Ганновером» в Кубке Германии. На 10 марта запланирован первый матч 1/8 финала Лиги Европы со «Спартаком».
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.30, «Рурштадион»
- Гол:
- 0:1 – 82 Нкунку.
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Бохум –
Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Блум, 86), Польтер (Локадия, 71), Асано (Хольтманн, 72), Пантович (Антви-Аджей, 72).
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Симакан, Анхелиньо, Форсберг (Лаймер, 81), Адамс (Ольмо, 59), Айдара, Собослаи (Нкунку, 58), Поульсен (Андре Силва, 58).