«РБ Лейпциг» при Тедеско выиграл 8 из 10 последних матчей. До игры со «Спартаком» – меньше двух недель

Теги Спартак Бохум бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Sports.ru РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

«РБ Лейпциг» при Доменико Тедеско выиграл 8 из 10 последних матчей.

Сегодня клуб обыграл «Бохум» (1:0) на выезде благодаря голу Кристофера Нкунку.

За последние 10 игр команда бывшего тренера «Спартака» проиграла лишь «Баварии» (2:3).

2 марта «Лейпциг» встретится с «Ганновером» в Кубке Германии. На 10 марта запланирован первый матч 1/8 финала Лиги Европы со «Спартаком».

Бохум – РБ Лейпциг 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
27 февраля, 17.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 82 Нкунку.
БохумРиманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Блум, 86), Польтер (Локадия, 71), Асано (Хольтманн, 72), Пантович (Антви-Аджей, 72).
РБ ЛейпцигГулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Симакан, Анхелиньо, Форсберг (Лаймер, 81), Адамс (Ольмо, 59), Айдара, Собослаи (Нкунку, 58), Поульсен (Андре Силва, 58).
Предупреждения:
Симакан (70), Гамбоа (87).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные