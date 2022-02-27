«Спартак» обсудит с УЕФА перелет в Германию на игру ЛЕ с «Лейпцигом». Клуб может отправиться на матч не из России

«Спартак» обсудит с УЕФА организацию матча Лиги Европы против «РБ Лейпциг».
Стороны проведут совещание по этому вопросу, пишет РБК со ссылкой на источники в «Спартаке» и УЕФА.
«Спартак» в понедельник обсудит с УЕФА ситуацию с выездом в Германию на матч против «Лейпцига». Среди вариантов обсуждения – отправление футболист с помощью сторонней авиакомпании или вылетом из другого государства», – рассказал источник в «Спартаке».
В УЕФА подтвердили, что совещание с клубом состоится в понедельник, и допустили, что «Спартак» может отправиться на матч из другого государства.
«Спартак» должен сыграть с «Лейпцигом» в гостях 10 марта.
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