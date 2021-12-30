Лукаку о «Челси»: «Тухель решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией, но я профессионал»

Теги Челси премьер-лига Англия Томас Тухель Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку высказался о своем положении в лондонском клубе.

«В физическом плане я в порядке, даже лучше, чем раньше. После двух лет в Италии, где я много работал с тренерами и диетологами «Интера», я в хорошем физическом состоянии. 

Но я недоволен сложившейся ситуацией, это нормально. Думаю, тренер [Томас Тухель] решил использовать другую игровую систему, и я просто не должен сдаваться, а должен продолжать работать и оставаться профессионалом.

Я недоволен ситуацией, но я профессионал и не должен сдаваться», – сказал Лукаку.

«Челси» летом купил Лукаку у «Интера» за 115 млн евро. Ромелу забил 5 голов в 13 матчах АПЛ, его статистика – здесь.

Кажется, без Лукаку «Челси» атакует лучше и вариативнее. Что теперь делать Тухелю?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные