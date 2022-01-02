Тухель о выводе Лукаку из состава: «Слишком громкая история. Нужно было оградить от этого подготовку к «Ливерпулю»

Главный тренер «Челси» высказался о решении отстранить от игры с «Ливерпулем» форварда .

На этой неделе бельгиец дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к , заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».

– История получилась слишком большой и громкой, она случилась слишком близко по времени к матчу, поэтому я решил, что нужно оградить подготовку к игре, вот почему он не в составе.

– А вы говорили с ним?

– Конечно, мы говорили дважды. Он говорил с ключевыми футболистами. И мы решили, что игра слишком близко, а история слишком большая. Нам нужно было оградить от всего этого подготовку к матчу, нужно было всецело сфокусироваться.

Это решение трудно принять, но, на мой взгляд, будет проще, если его не будет в команде сейчас.

– «Так будет проще». Но сложно ли было принять подобное решение?

– Конечно, сложно. Но это решение, которое нужно было принять, – сказал немец.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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