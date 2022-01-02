«Убирать Лукаку из заявки, когда «Челси» пытается остаться в гонке за титул... Чем думают люди?» Бент о форварде

Бывший нападающий «Тоттенхэма» высказался о том, что форвард «Челси» не включен в заявку на матч 21-го тура против из-за скандального интервью.

«Я понимаю, что Лукаку повел себя неправильно, что его должны наказать соответствующим образом. Но убирать его из заявки на один из важнейших матчей сезона, когда ты пытаешься остаться в гонке за титул, когда его форма в двух предыдущих матчах была великолепной...

Чем думают люди?» – написал Бент в твиттере.

В этом сезоне 28-летний форвард провел за лондонский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 2 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Лукаку рассказал о страданиях в «Челси». Тухель раздражен – призывает тренироваться, пить водичку и не давать интервью