«Лукаку – крупный кот, а не пантера. Он не Месси, а игрок-функция. В «Челси» рвут на себе волосы». Ди Канио о Ромелу

Бывший нападающий «Вест Хэма» отреагировал на недавнее выступление форварда «Челси» .

«Это интервью демонстрирует слабость спортсмена, который сдается спустя шесть месяцев, возможно, из-за того, что он прибыл туда с самомнением человека, не осознающего свой реальный уровень.

В Италии он выиграл скудетто как один из протагонистов наряду с другими игроками команды. Но он не . выиграл бы и без него, будь у них или кто-то такой впереди. Лукаку – игрок-функция, который выполнял свои обязанности в той команде.

А затем он перешел в состав победителей Лиги чемпионов, в Премьер-лигу, где играют против команд вроде «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», где он лишь одно из многих громких имен. Если приезжаешь в «Челси», думая, что будешь номером один, тебя ждет неприятное пробуждение!

«Челси» гораздо лучше играл без Лукаку. Он нежный игрок. Кажется, что у него есть характер, но если он начинает высказываться вот так, то по правде он очень нежный.

Лукаку забил сам себе невероятный автогол. Это интервью было катастрофой, после которой недовольны абсолютно все, включая и его самого. Как я всегда и говорил, он скорее крупный мокрый кот, а не пантера. В важных ситуациях он никогда не демонстрировал спортивного голода, целеустремленности.

Думаю, в «Челси» рвут на себе волосы от досады по поводу этого трансфера, особенно с учетом того, что этот футболист не очень-то был им нужен», – сказал итальянец в эфире Sky Sport Italia.

Лукаку не сыграет с «Ливерпулем». Все из-за интервью о страданиях в «Челси»