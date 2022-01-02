Лукаку не включат в заявку «Челси» на матч с «Ливерпулем»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий Ромелу Лукаку не примет участия в матче 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем».

По данным The Athletic, бельгиец не будет включен в заявку лондонского клуба на сегодняшнюю игру. Отметим, что в двух предыдущих матчах АПЛ форвард забил два гола.

На этой неделе футболист дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к «Интеру», заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 2 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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