Лукаку не включат в заявку «Челси» на матч с «Ливерпулем»

Нападающий Ромелу Лукаку не примет участия в матче 21-го тура между «Челси» и .

По данным The Athletic, бельгиец не будет включен в заявку лондонского клуба на сегодняшнюю игру. Отметим, что в двух предыдущих матчах АПЛ форвард забил два гола.

На этой неделе футболист дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к «Интеру», заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».

Матч – «Ливерпуль» состоится 2 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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