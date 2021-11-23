Джейми Каррагер: «Месси, Мбаппе и Неймар – пассажиры. «ПСЖ» не выиграет ЛЧ»

Бывший защитник «Ливерпуля» считает, что «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов.

Парижане вчера уступили «Манчестер Сити» (1:2) в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Возьмем, к примеру, четыре команды, одна из которых, как по мне, выиграет Лигу чемпионов – , «Ливерпуль», «Челси» или «Бавария», – у них нет пассажиров.

У три пассажира [Месси-Мбаппе-Неймар]. У них нет никаких шансов выиграть Лигу чемпионов, вообще никаких шансов.

В случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще сильнее. Могу понять Месси в определенной степени, ему 34 года, он должен беречь себя на определенные моменты.

Но Мбаппе 22 года, он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против топового «Ман Сити». Ходить по полю – не для меня. Я просто не могу смириться. Мне все равно, насколько они хороши, они не работают на команду. Времена перевозки пассажиров давно прошли.

Я это говорил и о Роналду, но, по крайней мере, он забивает голы. Роналду – пассажир без мяча, его голы компенсируют это. Если вы не забиваете, то вы пассажиры, и при таком уровне футбола у вас не будет шансов», – сказал Каррагер в эфире Paramount Plus.