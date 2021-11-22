Судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком» (ЭСК РФС)

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с пенальти в пользу «Спартака» на 45-й минуте матча 15-го тура (2:1).

Комиссия постановила, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара». Решение мотивировано тем, что со стороны игрока не было очевидной задержки рукой атакующего футболиста .

Между игроками был нормальный физический контакт, где они изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон.

В подобных эпизодах судьям рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.

Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства ВАР, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему.

Как вам судейство Сухого? Запутался с пенальти, не увидел фола на Ларссоне, показал странную желтую Умярову (а очевидную – нет)

