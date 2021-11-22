Судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком» (ЭСК РФС)

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с пенальти в пользу «Спартака» на 45-й минуте матча 15-го тура РПЛ (2:1).
Комиссия постановила, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара». Решение мотивировано тем, что со стороны игрока «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.
Между игроками был нормальный физический контакт, где они изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон.
В подобных эпизодах судьям рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.
Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства ВАР, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему.
Как вам судейство Сухого? Запутался с пенальти, не увидел фола на Ларссоне, показал странную желтую Умярову (а очевидную – нет)