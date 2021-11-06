Рангник согласился возглавить «МЮ». Контракт – на 6 месяцев, затем он станет консультантом клуба (The Athletic)

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».
По данным The Athletic, 63-летний специалист согласился возглавить «Юнайтед». Стороны договорились о контракте на 6 месяцев. Затем он станет консультантом в «МЮ», подписав 2-летнее соглашение.
Сейчас все зависит от «Локомотива». Московский клуб должен дать согласие на расторжение контракта с Рангником, но в «МЮ» считают, что это не станет проблемой.
Из-за сложностей с получением разрешения на работу Рангник не сможет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси», который состоится в воскресенье.