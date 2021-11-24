«Локомотив» потерял шансы на плей-офф ЛЕ, крупно проиграв «Лацио» – 0:3. Иммобиле сделал дубль с пенальти

В 5-м туре группового этапа дома разгромно уступил (0:3).

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На 56-й минуте форвард римлян Чиро Иммобиле забил с пенальти, назначенного за фол Александра Сильянова на Маттиа Дзакканьи. На 63-й Иммобиле сам заработал пенальти: на нем сфолил Дмитрий Баринов. Нападающий «Лацио» оформил дубль, вновь реализовав 11-метровый удар. На 87-й минуте Педро довел счет до разгромного.

Из-за этого поражения «Локомотив» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.