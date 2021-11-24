«Локомотив» потерял шансы на плей-офф ЛЕ, крупно проиграв «Лацио» – 0:3. Иммобиле сделал дубль с пенальти

В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома разгромно уступил «Лацио» (0:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 56-й минуте форвард римлян Чиро Иммобиле забил с пенальти, назначенного за фол Александра Сильянова на Маттиа Дзакканьи. На 63-й Иммобиле сам заработал пенальти: на нем сфолил Дмитрий Баринов. Нападающий «Лацио» оформил дубль, вновь реализовав 11-метровый удар. На 87-й минуте Педро довел счет до разгромного.
Из-за этого поражения «Локомотив» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.45, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Худяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Серкейра, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Баринов, Камано (Борисенко, 77), Лисакович.
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Лацио –
Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Башич, Дзакканьи (Ладзари, 82), Иммобиле (Мурики, 66), Фелипе Андерсон (Педро, 46).
- Предупреждения:
- Камано (1), Ненахов (13), Дзакканьи (21), Луис Альберто (35), Сильянов (55), Лейва (57), Баринов (62), Милинкович-Савич (76), Рыбус (86).