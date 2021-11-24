«Локомотив» потерял шансы на плей-офф ЛЕ, крупно проиграв «Лацио» – 0:3. Иммобиле сделал дубль с пенальти

Теги Локомотив Лацио Лига Европы УЕФА Sports.ru Футбол

В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома разгромно уступил «Лацио» (0:3). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 56-й минуте форвард римлян Чиро Иммобиле забил с пенальти, назначенного за фол Александра Сильянова на Маттиа Дзакканьи. На 63-й Иммобиле сам заработал пенальти: на нем сфолил Дмитрий Баринов. Нападающий «Лацио» оформил дубль, вновь реализовав 11-метровый удар. На 87-й минуте Педро довел счет до разгромного.

Из-за этого поражения «Локомотив» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Локомотив Россия – Лацио Италия 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
25 ноября, 20.45, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 56, пенальти Иммобиле, 0:2 – 63, пенальти Иммобиле, 0:3 – 87 Педро.
ЛокомотивХудяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Серкейра, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Баринов, Камано (Борисенко, 77), Лисакович.
ЛациоСтракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Башич, Дзакканьи (Ладзари, 82), Иммобиле (Мурики, 66), Фелипе Андерсон (Педро, 46).
Предупреждения:
Камано (1), Ненахов (13), Дзакканьи (21), Луис Альберто (35), Сильянов (55), Лейва (57), Баринов (62), Милинкович-Савич (76), Рыбус (86).

 

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