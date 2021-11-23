Комбаров о том, что «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита»: «Так и есть. «Спартак» рубится, а «Зенит» еле-еле играет с «Мальме»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров сравнил выступления красно-белых и «Зенита» в еврокубках.

– Парадокс нашего чемпионата: «Зенит», лидер , еле-еле играет вничью с «Мальме», а «Спартак», занимая десятую строчку, дважды выигрывает у «Наполи». Где логика?

– набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл – это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальме». Они не успевают перестроиться.

– Вам не кажется, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»?

– Да, так и есть. много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример – домашний матч с «Лестером».

Но где-где, а в видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца.

И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно... И это ключевой фактор побед – побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат, – сказал Комбаров.