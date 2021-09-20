Терещенко о России: «Проблем полно. Дело не в Путине? 100%, никто никогда не будет доволен государством, просто надо жить по закону»

Трехкратный чемпион мира ответил на вопросы, связанные с политическим устройством России.

– В современной России нет проблем?

– Их полно. У меня дом в Можайском районе, это 100 км от Москвы. Газа нет в деревне, понимаете?

Или ледовый дворец в Можайске – там ремонт не проводился, наверное, с 2004 года, когда открыли арену. Говорят, денег нет.

Но ведь надо поднимать вопрос, пробивать, доказывать, а все боятся за свою задницу.

– Дело не в Путине?

– Сто процентов. Все зависит от власти на местах, исполнителей. Никто никогда не будет доволен государством – это аксиома. И я не буду доволен.

Просто надо жить по закону. А так каждый стремится что-то урвать. Налоги, например, не платят, а потом удивляются, что не хватает денег. Хочется, чтобы вокруг были порядочные люди.

Меня так воспитали, и сам так же воспитываю своих детей. А еще у нас люди злые. Надо быть добрее и уважительнее друг к другу.

– За что тогда любите Россию?

– Это моя родина. И мне хочется на собственном примере сделать ее хоть немного лучше, – заявил Терещенко.