«МЮ» поддержит ЛГБТ в играх с «Челси» и «Арсеналом»: капитаны выйдут в радужных повязках, на трибуне Фергюсона будет баннер ЛГБТ-фанатов

«Манчестер Юнайтед» поддержит представителей ЛГБТ-сообщества перед и во время матчей против и .

Капитаны всех трех команд наденут повязки в радужных цветах. Кроме того, сообщения со словами поддержки будут размещены на стадионах и на предматчевых программках.

Во время игры с «Арсеналом» на трибуне «Олд Траффорд», названной в честь Алекса Фергюсона, будет размещен баннер ЛГБТ-объединения фанатов «МЮ».

Чарли Брукс, директор «Юнайтед» по связям с общественностью, заявил: «У нашего клуба гордая история разнообразия, мы активно продвигаем его. Наш клуб открыт ко всем национальностям, вероисповеданиям и, конечно, сексуальным идентичностям. Важна не ориентация людей, а то, что они являются фанатами .

Важно быть союзниками всех наших фанатов, представляющих ЛГБТ-сообщество. Нужно, чтобы другие болельщики поддерживали то чувство принадлежности, которое мы испытываем, являясь фанатами «МЮ».