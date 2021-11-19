У Миранчука есть предложения от «Зенита», «Дженоа» и «Торино» (Даниэле Лонго)

У полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука есть предложения от трех клубов, сообщает журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго.
На 26-летнего футболиста претендуют «Зенит», «Торино» и «Дженоа».
В этом сезоне Миранчук поучаствовал в восьми матчах, проведя 215 минут на поле, и отметился голевой передачей.
Отмечается, что «Аталанта» в январе намерена подписать Жереми Бога из «Сассуоло». Сделка оценивается в 20 млн евро плюс бонусы.
Проблемы Миранчука в «Аталанте» – ленивый прессинг и статичный футбол. У него будут сложности везде, кроме «Дженоа»