У Миранчука есть предложения от «Зенита», «Дженоа» и «Торино» (Даниэле Лонго)

У полузащитника «Аталанты» есть предложения от трех клубов, сообщает журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго.

На 26-летнего футболиста претендуют , и «Дженоа».

В этом сезоне Миранчук поучаствовал в восьми матчах, проведя 215 минут на поле, и отметился голевой передачей.

Отмечается, что в январе намерена подписать Жереми Бога из «Сассуоло». Сделка оценивается в 20 млн евро плюс бонусы.

Проблемы Миранчука в «Аталанте» – ленивый прессинг и статичный футбол. У него будут сложности везде, кроме «Дженоа»

