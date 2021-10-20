«Спартак» – 2-й в группе ЛЕ с 7 очками перед последним туром. «Лестер» лидирует с 8 баллами, у «Наполи» – 7, у «Легии» – 6

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«Лестер» обыграл «Легию» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Английский клуб набрал 8 очков и лидирует в группе С. Второе место занимает «Спартак», набравший 7 баллов. У «Наполи» тоже 7 очков, но красно-белые выше благодаря результатам личных встреч. На последнем месте идет «Легия», у которой 6 баллов.

В заключительном туре Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Легией», а «Лестер» – с «Наполи».

Напомним, что команда, занявшая третье место в группе Лиги Европы, выйдет в стыковые матчи Лиги конференций. Со второго места можно будет попасть в стыковые матчи Лиги Европы, а с первого – в 1/8 финала турнира.

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