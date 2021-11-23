Рафаэл ван дер Варт: «Роналду борется. А Месси иногда ходит пешком по полю. Ему не стыдно?»

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Меня огорчает [Месси]. Это вопрос воли. Либо ты хочешь, либо нет. Месси востребован. Если он не забивает или не делает ассист, значит, он провел плохой матч. Неймар видит больше, Мбаппе тоже.
Криштиану Роналду, например, – хоть это и два разных игрока по своему типу – борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси время от времени ходит по полю, и я думаю: «Тебе не стыдно?»
Я расстраиваюсь из-за Месси. Это позор, потому что такой игрок никогда не родится снова. Подобное началось с Кумана. Это был отказ от работы, это неправильно для такого игрока, как Месси», – сказал ван дер Варт.