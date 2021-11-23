Рафаэл ван дер Варт: «Роналду борется. А Месси иногда ходит пешком по полю. Ему не стыдно?»

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру форварда «ПСЖ» .

«Меня огорчает [Месси]. Это вопрос воли. Либо ты хочешь, либо нет. Месси востребован. Если он не забивает или не делает ассист, значит, он провел плохой матч. Неймар видит больше, Мбаппе тоже.

, например, – хоть это и два разных игрока по своему типу – борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси время от времени ходит по полю, и я думаю: «Тебе не стыдно?»

Я расстраиваюсь из-за Месси. Это позор, потому что такой игрок никогда не родится снова. Подобное началось с Кумана. Это был отказ от работы, это неправильно для такого игрока, как Месси», – сказал ван дер Варт.