«Мы играем как дерьмо! Какого хрена? Надо показать характер!» Роналду в перерыве матча «Юве» с «Порту» в прошлой ЛЧ

Благодаря документальному сериалу All or Nothing: Juventus стали известны подробности разговора, состоявшегося в раздевалке «Ювентуса» в перерыве матча 1/8 финала с (3:2).

После первого тайма туринцы уступали со счетом 0:1 (и 1:3 по сумме двух матчей), что вызвало негодование у форварда .

– Нам нужно работать усерднее. Какого хрена? У нас вообще нет игры! Вообще! – воскликнул Роналду.

– Не переживай, – сказал ему защитник .

– Мы весь матч играем как дерьмо!

– Ты должен подавать другим пример.

– Я и о себе говорю. Мы должны говорить друг другу правду – что мы играли как дерьмо. Это матч Лиги чемпионов, тут надо показать характер! – заявил Роналду.

Во втором тайме удалось забить дважды, после чего игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами, и в итоге дальше прошел «Порту».