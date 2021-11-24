«Мы играем как дерьмо! Какого хрена? Надо показать характер!» Роналду в перерыве матча «Юве» с «Порту» в прошлой ЛЧ

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Благодаря документальному сериалу All or Nothing: Juventus стали известны подробности разговора, состоявшегося в раздевалке «Ювентуса» в перерыве матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (3:2).

После первого тайма туринцы уступали со счетом 0:1 (и 1:3 по сумме двух матчей), что вызвало негодование у форварда Криштиану Роналду.

– Нам нужно работать усерднее. Какого хрена? У нас вообще нет игры! Вообще! – воскликнул Роналду.

– Не переживай, – сказал ему защитник Хуан Куадрадо.

– Мы весь матч играем как дерьмо!

– Ты должен подавать другим пример.

– Я и о себе говорю. Мы должны говорить друг другу правду – что мы играли как дерьмо. Это матч Лиги чемпионов, тут надо показать характер! – заявил Роналду.

Во втором тайме «Ювентусу» удалось забить дважды, после чего игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами, и в итоге дальше прошел «Порту».

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