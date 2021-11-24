Вся команда Рангника останется в «Локо», несмотря на его уход в «МЮ». Вопрос решится сегодня-завтра («СЭ»)

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» близок к тому, чтобы возглавить .

По данным «Спорт-Экспресса», вопрос о будущем 63-летнего специалиста решится сегодня-завтра.

Несмотря на возможный уход Рангника в «МЮ», компания, оказывающая консультационные услуги «Локо», продолжит сотрудничать с клубом. Вся команда управленцев, приведенных Рангником, останется в .

Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба

Рангник привел в «Локо» уже 10 друзей (и друзей друзей). Директора по медицине обвиняли в коррупции, ассистент тренера – из 5-й лиги