Вся команда Рангника останется в «Локо», несмотря на его уход в «МЮ». Вопрос решится сегодня-завтра («СЭ»)

Теги Локомотив Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Ральф Рангник Спорт-Экспресс Футбол

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным «Спорт-Экспресса», вопрос о будущем 63-летнего специалиста решится сегодня-завтра.

Несмотря на возможный уход Рангника в «МЮ», компания, оказывающая консультационные услуги «Локо», продолжит сотрудничать с клубом. Вся команда управленцев, приведенных Рангником, останется в «Локомотиве».

Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба

Рангник привел в «Локо» уже 10 друзей (и друзей друзей). Директора по медицине обвиняли в коррупции, ассистент тренера – из 5-й лиги

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