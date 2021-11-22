WADA сверит список российских спортсменов, претендующих на участие в Олимпиаде-2022, с базой данных LIMS

Глава юридического департамента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Жюльен Сивекинг заявил, что агентство проверит по делу о базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) всех российских спортсменов, которые могут выступить на Олимпийских играх в Пекине.
«Что касается приближающихся Игр в Пекине, то нам предстоит такая же работа, как и перед Играми в Токио.
Мы затребовали обновленную информацию от всех соответствующих антидопинговых организаций, которым мы отправляли данные.
Мы получили от Международного олимпийского комитета (МОК) расширенный список и сопоставим его со списком открытых дел, чтобы определить возможное дело на основе LIMS.
Это позволит нам быть уверенными в том, что ни один спортсмен, против которого потенциально может открыться дело, не примет участия в зимних Играх. Так же было и с Играми в Токио», – отметил Сивекинг во время совета учредителей WADA.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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