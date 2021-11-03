Арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака», но могут купить акции ЦСКА (Иван Карпов)

Арабские инвесторы отказались от приобретения акций .

Как сообщает Иван Карпов, представители инвестиционного фонда отказались от этой идеи после ознакомления с инфраструктурой клуба и его функционированием.

Тем не менее они все еще могут приобрести часть акций другого российского клуба. По информации Карпова, этим клубом может стать .

Ранее сообщалось, что холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», оценивал деятельность «Спартака» перед возможной покупкой акций клуба.

Зачем «Спартак» шейхам из «Сити»? Похоже, чтобы искать нового Зинченко и выходить на наш рынок (ах да, Федуна не свергнут)