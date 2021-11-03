Арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака», но могут купить акции ЦСКА (Иван Карпов)

Арабские инвесторы отказались от приобретения акций «Спартака».
Как сообщает Иван Карпов, представители инвестиционного фонда отказались от этой идеи после ознакомления с инфраструктурой клуба и его функционированием.
Тем не менее они все еще могут приобрести часть акций другого российского клуба. По информации Карпова, этим клубом может стать ЦСКА.
Ранее сообщалось, что холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», оценивал деятельность «Спартака» перед возможной покупкой акций клуба.
Зачем «Спартак» шейхам из «Сити»? Похоже, чтобы искать нового Зинченко и выходить на наш рынок (ах да, Федуна не свергнут)