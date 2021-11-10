Два американских саночника не выступят на Кубке мира в России из-за запрета Минобороны США

Американские саночники Эмили Суини и Дана Вильям не выступят на Кубке мира в России из-за запрета Минобороны США.

Суини и Вильям – военнослужащие Национальной гвардии США. По решению Минобороны США, американские военнослужащие не могут выезжать в Россию.

«В состав американской команды на этапах Кубка мира в Сочи не вошли Эмили Суини и экипаж саней-двоек Дана Вильям Келлог – Дункан Сеггер. Суини и Келлог являются участниками армейской программы США для спортсменов мирового класса.

В соответствии с распоряжением Министерства обороны США, ни один представитель американского военного персонала не может выезжать в Россию.

Эти три спортсмена отправятся на европейские трассы, где будут тренироваться в течение следующих двух недель», – сообщили в пресс-службе Международной федерации санного спорта (FIL).

В Сочи пройдут два этапа Кубка мира (с 27 по 28 ноября и с 4 по 5 декабря), которые являются квалификационными к Олимпиаде-2022 в Пекине.

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