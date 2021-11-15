Тренер Ильин о полиции после отказа надеть маску: «Они сами нарушают закон, а требуют с граждан»

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин прокомментировал ситуацию с удалением из зала суда за отказ надеть маску.

22 ноября его задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге за аналогичное нарушение. Ильина обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции.

– Дело не закончено?

– Нет. Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет. Постановление правительства Ленинградской области мне не показывают. И не ознакамливают.

Этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать. По закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют с граждан.

– Заседание было?

– Не было. Вот меня опять ведут. Не составили протокол задержания, но повели в «обезьянник». Опять.

Просил, хоть кто-нибудь – покажите мне закон. Постановление. Чего мне надевать маску? Я не могу дышать свободно.

– Что теперь будет?

– Не знаю. Беспредел будет.

– Заседание отложено?

– Я не знаю. Вот мне опять руки за спину и опять повели в «обезьянник». Беспредельщики. Как какого-то преступника, – сказал Ильин.

Тренер Ильин отказался надеть маску в зале суда, заседание отложили. Ранее его задержали в аэропорту Петербурга за отказ от маски