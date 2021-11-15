Тренер Ильин о полиции после отказа надеть маску: «Они сами нарушают закон, а требуют с граждан»

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин прокомментировал ситуацию с удалением из зала суда за отказ надеть маску.
22 ноября его задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге за аналогичное нарушение. Ильина обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции.
– Дело не закончено?
– Нет. Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет. Постановление правительства Ленинградской области мне не показывают. И не ознакамливают.
Этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать. По закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют с граждан.
– Заседание было?
– Не было. Вот меня опять ведут. Не составили протокол задержания, но повели в «обезьянник». Опять.
Просил, хоть кто-нибудь – покажите мне закон. Постановление. Чего мне надевать маску? Я не могу дышать свободно.
– Что теперь будет?
– Не знаю. Беспредел будет.
– Заседание отложено?
– Я не знаю. Вот мне опять руки за спину и опять повели в «обезьянник». Беспредельщики. Как какого-то преступника, – сказал Ильин.
Тренер Ильин отказался надеть маску в зале суда, заседание отложили. Ранее его задержали в аэропорту Петербурга за отказ от маски