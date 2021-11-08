Станислав Черчесов: «Выход на ЧМ и Евро – государственный вопрос. Поэтому и говорил, что не имею права уходить с поля боя»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о работе в национальной команде.

– Перед домашним ЧМ-2018 у вас было непростое время. Была возможность выбирать себе соперников из мирового топа, но вместе с тем была и череда матчей без побед. Перед самым турниром писались открытые письма с призывом к вам уйти в отставку. За спиной вашего тренерского кресла журналисты высматривали тень Курбана Бердыева, Валерия Карпина…

– Какие слова вы хотите услышать от меня в связи с этим?

– Нет, ну серьезный вопрос. У вас возникало хотя бы раз сомнение в команде, в том, нужно ли вам продолжать?

– Если бы такие сомнения появились бы, меня бы в тот же день не стало бы в команде. Потому что зачем? Вы поймите, когда я говорю, что национальная сборная страны – это та команда, в которую не приглашают, а назначают, то действительно так думаю.

Кто-то к этому может относиться с иронией. Но попадание или непопадание на такие турниры, как чемпионаты мира или Европы – это действительно важно для страны, для развития футбола, это государственный вопрос. Не будет нас в Катаре, это же отбросит наш футбол на пару лет назад, так же?

Меня сейчас опять обвинят в милитаристской риторике, но игра сборной большой страны – это не мой личный вопрос, не мои личные терзания. Поэтому и говорил, что не имею права уходить с поля боя. И еще много раз готов повторить – лично для меня тренировать национальную сборную своей страны – привилегия, а не просто рядовой этап тренерской карьеры.

– А если бы Валерий Карпин, высказавший сомнения по поводу своей дальнейшей работы в сборной, решил уйти, и руководство РФС предложило бы вам вернуться? Все-таки у вас большой опыт, ваш тренерский штаб начинал работу в этом отборочном цикле. Что бы вы ответили?

– Как я уже сказал выше, я всегда рассматривал работу в национальной сборной как назначение, а не как приглашение. Это главная команда и это твоя страна, – сказал Черчесов.