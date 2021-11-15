Тренер Ильин отказался надеть маску в зале суда, заседание отложили. Ранее его задержали в аэропорту Петербурга за отказ от маски

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин не стал надевать маску в зале суда.

22 ноября его задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге за отказ надеть маску. Ильина обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции.

«Уважаемые коллеги, у нас для вас некоторые подробности по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Александра Ильина.

Правонарушитель перед началом судебного заседания отказался надеть СИЗ, а именно маску, в связи с чем был удален из зала. Ильин проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции. Сотрудники приехали...

Сейчас Ильина увезли для составления протокола по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения – Sports.ru).

Судебное заседание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ отложено», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

За отказ надеть маску в аэропорту Петербурга задержан заслуженный тренер России по плаванию Ильин

«Воду не дали, есть не давали, в камере чуть не задохнулся». Тренер Ильин рассказал подробности задержания за отказ надеть маску

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга