Дмитрий Мазепин: «Хотим стать владельцами команды «Ф-1». Речь не только о «Хаасе»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин рассказал, что планирует стать владельцем команды «Формулы-1».

Компания Мазепина «Уралкалий» является титульным спонсором , а его сын Никита – боевым пилотом команды.

– В какую сумму ежегодно обходится контракт с командой?

– Есть коммерческая тайна, раскрывать цифры я не могу. Отмечу только, что в прессе обсуждались суммы, и они плюс-минус близки к истине (итальянская газета Corriere dello Sport писала о 20 миллионах евро в год – Sports.ru).

На следующий год мы готовы добровольно предложить дополнительные условия, по которым желали бы заинтересовать сотрудников «Хааса» остаться в команде, больше вовлекаться в процессы.

– Если Никита уйдет из «Формулы-1», то с ним уйдет и «Уралкалий»? В таком случае ваша компания будет поддерживать сына в других гоночных сериях?

– У нас большие амбиции в автоспорте. Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты.

У нас есть «Хайтек» в «Формуле-4», «Формуле-3» и «Формуле-2». В идеале венцом должна стать команда «Ф-1», и мы хотим быть ее владельцем.

– Вы говорите о «Хаасе»?

– И не только. На данный момент ни с кем переговоров не ведем, потому что все взяли паузу и ждут, когда вскроются карты в 2022 году: кто будет успешен, а кто нет, – сказал Мазепин-старший.

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