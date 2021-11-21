Правительство Австралии рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине (Sydney Morning Herald)

Австралийские чиновники планируют отказаться от поездки на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает издание Sydney Morning Herald.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает возможность дипломатического бойкота Игр. Сообщалось, что об аналогичной мере может объявить Великобритания.

В случае дипломатического бойкота глава государства и другие представители власти отказываются от посещения Игр, однако спортсмены могут участвовать в соревнованиях.

Правительство Австралии ожидает действий администрации Байдена, прежде чем принять решение о дипломатическом бойкоте.

Как вариант, Австралия может не посылать чиновников в Китай, но при этом официально не называть меру бойкотом. Сообщается, что министр спорта Ричард Колбек и министр иностранных дел Марис Пейн уже отказались от поездки на Игры.

Китай обвиняют в нарушениях прав человека – в частности, притеснении уйгуров. В последнее время призывы к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады усилились на фоне скандала с исчезновением китайской теннисистки Шуай Пэн.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Китай делает вид, что Шуай Пэн в порядке, но от этого за нее только страшнее. Теннис сплотился как никогда, Пекин требуют лишить Олимпиады

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