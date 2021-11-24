Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА, отрыв от Украины увеличился

Завершилась очередная еврокубковая неделя.

Во вторник «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов, в среду «Спартак» победил «Наполи» (2:1) в Лиге Европы, в четверг «Локомотив» уступил «Лацио» (0:3).

Благодаря этим результатам Россия остается на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Клубы из РПЛ на этой неделе набрали 0,6 балла, теперь у России 32,682 балла. Отрыв от Украины (31,400), располагающейся на 11-й позиции, увеличился – «Динамо» Киев, «Шахтер» и «Заря» проиграли свои еврокубковые матчи и не набрали очков в таблицу коэффициентов.

Россия отстает от Шотландии, идущей девятой (33,100), на 0,418 балла. Российские команды сократили отставание от шотландских на этой неделе: в Лиге Европы «Селтик» проиграл «Байеру» (2:3), «Рейнджерс» были сильнее пражской «Спарты» (2:0). Эти результаты принесли Шотландии 0,4 балла.