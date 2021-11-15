Журова о том, что российских конькобежцев не пустили в США: «Начинают делить на страны третьего мира и цивилизованные. Не стоит проводить соревнования в Америке»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с недопуском российских конькобежцев на Кубок мира в США.

Россияне не смогли получить разрешение на въезд, необходимое для спортсменов, не привитых одобренными ВОЗ вакцинами от .

«Не стоит проводить соревнования в США для удобства не только российских, но и всех спортсменов. В прошлом году этапы Кубка мира специально не проводились в Америке, потому что организаторы понимали, что большинство стран мира, включая Штаты, из-за пандемии не смогут обеспечить необходимые меры безопасности.

Все Кубки мира были проведены практически в одном месте – выезжали на соревнования, возвращались, никуда за периметр не выходили. Да, это, может, с человеческой точки зрения было скучновато из-за одной картинки, но зато все были в безопасности. И не надо было понимать кого пустят, а кого нет, какие прививки признаны, а какие нет.

Здесь же начинают делить на страны третьего мира и цивилизованные. Не все уже понимают, политика это или бизнес. Но самое страшное – все спортсмены уже привились и поставить другую просто не могут, это элементарно небезопасно для здоровья. Спортсменов заставляют нанести вред себе перед Олимпиадой!

Несомненно, МОК пока не внес конкретики по вакцине, но если руководство организации это сделает, то это будет ущемление! Мы боремся с допингом ведь не потому, что один другого обманывает, а потому что это для здоровья вредно, и у МОК была такая идеология. Так почему если человек сделал прививку, не согласованную на территории одного государства, он должен опять прививаться? Это же бред! Причем, это все еще и затягивается.

Организационный комитет посылал необходимые документы, но все не решается вовремя. Указ Байдена, к слову, вышел 8 ноября. Еще до этого времени можно было въехать на территорию Штатов по ПЦР. А ребята уже в этот момент были за рубежом и сделали прививки. Если бы они знали, что будет так жестко, то сделали бы необходимую прививку заграницей. Но правила же меняются постоянно, они не могли это предугадать.

А главная проблема, о чем надо думать Международному союзу конькобежцев – каждый этап Кубка мира – это набор очков и отбор на Олимпиаду. Если их будет мало, то не в той группе на Играх окажешься», – сказала Журова.

«Надежды на вылет на Кубок мира в США призрачны». Сборная России по конькобежному спорту не получила разрешение на въезд