Евролига. ЦСКА – «Бавария», «Зенит» на выезде встретится с «Панатинаикосом» и другие матчи

В четверг, 25 ноября, в рамках 12-го раунда Евролиги-2021/22 проходят пять матчей, включая два с участием российских команд.

Расположенный на данный момент за пределами Топ-8 московский ЦСКА принимает немецкую «Баварию».

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 9-2, Реал Испания – 9-2, Милан Италия – 8-3, Зенит Россия – 8-3, Олимпиакос Греция – 7-4, Маккаби Плейтика Израиль – 7-4, УНИКС Россия – 6-5, Виллербан Франция – 6-5, ЦСКА Россия – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 5-6, Монако Монако – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Баскония Испания – 4-7, Фенербахче Турция – 3-8, Альба Германия – 3-8, Панатинаикос Греция – 2-9, Жальгирис Литва – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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