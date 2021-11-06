Евролига. ЦСКА – «Бавария», «Зенит» на выезде встретится с «Панатинаикосом» и другие матчи

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В четверг, 25 ноября, в рамках 12-го раунда Евролиги-2021/22 проходят пять матчей, включая два с участием российских команд. 

Расположенный на данный момент за пределами Топ-8 московский ЦСКА принимает немецкую «Баварию».

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА Россия  –  Бавария Германия 65:67 (4 четверть)
Дата проведения
25 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Шенгелия (12), Швед (9), Лундберг (3), Курбанов (3), Милутинов (0) – старт; Хэкетт (10), Фойгтманн (10), Клайберн (7), Боломбой (3), Григонис (3), Ухов (0).
Бавария
Хиллиард (24), Томас (13), Рубит (9), Лучич (6), Уайлер-Бэбб (2) – старт; Ярамаз (4), Уолден (3), Хантер (3), Обст (0), Джедович (0).

Фенербахче Беко Турция  –  Анадолу Эфес Турция 41:36 (перерыв)
Дата проведения
25 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Букер (8), Шайок (7), Хенри (7), Веселы (6), Де Коло (5) – старт; Полонара (6), Биберович (2), Гудурич (0), Махмутоглу (0), Дювериоглу (0).
Анадолу Эфес
Бобуа (5), Мицич (4), Симон (4), Пляйсс (4), Морман (2) – старт; Ларкин (11), Брайант (2), Петрушев (2).

Панатинаикос OPAP Греция  –  Зенит Россия
Дата проведения
25 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
25 ноября, 22.30, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Битси Баскония Испания  –  Реал Испания
Дата проведения
25 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 9-2, Реал Испания – 9-2, Милан Италия – 8-3, Зенит Россия – 8-3, Олимпиакос Греция – 7-4, Маккаби Плейтика Израиль – 7-4, УНИКС Россия – 6-5, Виллербан Франция – 6-5, ЦСКА Россия – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 5-6, Монако Монако – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Баскония Испания – 4-7, Фенербахче Турция – 3-8, Альба Германия – 3-8, Панатинаикос Греция – 2-9, Жальгирис Литва – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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