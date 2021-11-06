Евролига. ЦСКА – «Бавария», «Зенит» на выезде встретится с «Панатинаикосом» и другие матчи

В четверг, 25 ноября, в рамках 12-го раунда Евролиги-2021/22 проходят пять матчей, включая два с участием российских команд.
Расположенный на данный момент за пределами Топ-8 московский ЦСКА принимает немецкую «Баварию».
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Шенгелия (12), Швед (9), Лундберг (3), Курбанов (3), Милутинов (0) – старт; Хэкетт (10), Фойгтманн (10), Клайберн (7), Боломбой (3), Григонис (3), Ухов (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Букер (8), Шайок (7), Хенри (7), Веселы (6), Де Коло (5) – старт; Полонара (6), Биберович (2), Гудурич (0), Махмутоглу (0), Дювериоглу (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.30, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Барселона Испания – 9-2, Реал Испания – 9-2, Милан Италия – 8-3, Зенит Россия – 8-3, Олимпиакос Греция – 7-4, Маккаби Плейтика Израиль – 7-4, УНИКС Россия – 6-5, Виллербан Франция – 6-5, ЦСКА Россия – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 5-6, Монако Монако – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Баскония Испания – 4-7, Фенербахче Турция – 3-8, Альба Германия – 3-8, Панатинаикос Греция – 2-9, Жальгирис Литва – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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