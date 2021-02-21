Визенсартер выиграла спринт на Кубке IBU, Шевченко – 4-я, Буртасова – 9-я, Дербушева – 18-я, Гореева – 34-я, Носкова – 47-я, Гербулова – 68-я

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Немка Марион Визенсартер (до замужества выступала под фамилией Дайгентеш) одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в шведском Идре, лучшая из россиянок – Анастасия Шевченко – заняла 4-е место.

Кубок IBU

Первый этап

Идре, Швеция 

Женщины

Спринт 

1. Марион Визенсартер (Германия) – 21.02,3 (0+1)

2. Каролин Коломбо (Франция) – 0,5 (0+2)

3. Дарья Блашко (Украина) – 3,1 (1+0)

4. Анастасия Шевченко (Россия) – 3,7 (0+1)

5. Элизабет Хогберг (Швеция) – 10,0 (0+1)

6. Марен Хаммершмидт (Германия) – 10,3 (0+2)

7. Паула Боте (Франция) – 12,4 (0+2)

8. Каролине Эрдал (Норвегия) – 13,8 (1+1)

9. Евгения Буртасова (Россия) – 18,3 (1+0)

10. Меган Бэнкс (Канада) – 29,2 (0+1)

11. Ингела Андерссон (Швеция) – 31,0 (2+1)

12. Элине Грюэ (Норвегия) – 35,7 (0+1)...

15. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 45,2 (1+1)...

18. Тамара Дербушева (Россия) – 50,1 (1+0)...

21. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 57,0 (3+0)...

24. Наталья Ушкина (Румыния) – 1.02,6 (0+2)...

34. Анастасия Гореева (Россия) – 1.21,4 (3+1)...

36. Хильде Фенне (Норвегия) – 1.25,3 (1+4)...

39. Франциска Хильдебранд (Германия) – 1.27,2 (3+1)...

45. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 1.40,9 (2+1)...

47. Екатерина Носкова (Россия) – 1.45,7 (1+3)...

52. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.55,6 (1+2)

68. Наталья Гербулова (Россия) – 2.26,0 (2+3)

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