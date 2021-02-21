Визенсартер выиграла спринт на Кубке IBU, Шевченко – 4-я, Буртасова – 9-я, Дербушева – 18-я, Гореева – 34-я, Носкова – 47-я, Гербулова – 68-я

Немка Марион Визенсартер (до замужества выступала под фамилией Дайгентеш) одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в шведском Идре, лучшая из россиянок – Анастасия Шевченко – заняла 4-е место.
Первый этап
Идре, Швеция
Женщины
Спринт
1. Марион Визенсартер (Германия) – 21.02,3 (0+1)
2. Каролин Коломбо (Франция) – 0,5 (0+2)
3. Дарья Блашко (Украина) – 3,1 (1+0)
4. Анастасия Шевченко (Россия) – 3,7 (0+1)
5. Элизабет Хогберг (Швеция) – 10,0 (0+1)
6. Марен Хаммершмидт (Германия) – 10,3 (0+2)
7. Паула Боте (Франция) – 12,4 (0+2)
8. Каролине Эрдал (Норвегия) – 13,8 (1+1)
9. Евгения Буртасова (Россия) – 18,3 (1+0)
10. Меган Бэнкс (Канада) – 29,2 (0+1)
11. Ингела Андерссон (Швеция) – 31,0 (2+1)
12. Элине Грюэ (Норвегия) – 35,7 (0+1)...
15. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 45,2 (1+1)...
18. Тамара Дербушева (Россия) – 50,1 (1+0)...
21. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 57,0 (3+0)...
24. Наталья Ушкина (Румыния) – 1.02,6 (0+2)...
34. Анастасия Гореева (Россия) – 1.21,4 (3+1)...
36. Хильде Фенне (Норвегия) – 1.25,3 (1+4)...
39. Франциска Хильдебранд (Германия) – 1.27,2 (3+1)...
45. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 1.40,9 (2+1)...
47. Екатерина Носкова (Россия) – 1.45,7 (1+3)...
52. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.55,6 (1+2)
68. Наталья Гербулова (Россия) – 2.26,0 (2+3)