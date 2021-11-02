Ничья «Зенита», 1:1 в дерби Москвы и Милана, поражение «Ливерпуля», Трусовой не будет в Японии, Шевченко принял «Дженоа», Ферстаппен победил в Мексике, NAVI выиграли мейджор по CS:GO и другие новости

1. В РПЛ «Зенит» не смог победить «Урал» (0:0), играя в меньшинстве с 51-й минуты после удаления Клаудиньо. В московском дерби «Спартак» также остался вдесятером (Литвинова удалили уже на 35-й минуте), но вырвал ничью с «Локомотивом» (1:1).

«Ростов» не оставил шансов «Рубину» (5:1), а «Ахмат» разобрался с «Нижним Новгородом» Кержакова (3:1).

Таким образом, «Локомотив» опустился на 4-е место в РПЛ, «Спартак» остался на 9-м после 14-го тура и не поднимется выше 6-й строчки по итогам 1-го круга. Писали, что в контракте Руя Витории есть пункт об увольнении, если красно-белых не будет в топ-5.

2. В АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Вест Хэму» (2:3) в гостях, так что «молотки» обошли «красных» в таблице. Вратарь Алиссон забил в свои ворота, что вызвало возмущение Юргена Клоппа: тренер считает, что на вратаре фолили. «Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Уотфорд» и опередил «МЮ» в таблице, а «Тоттенхэм» и «Эвертон» голов не забили. Все результаты – тут.

3. Российская фигуристка Александра Трусова не выступит на Гран-при Японии. Она не попадет в финал серии.

Кстати, Анна Щербакова обошла Трусову в общем зачете Гран-при, Валиева – 2-я, лидирует Михара с двумя стартами.

4. КХЛ. ЦСКА выиграл у СКА, «Авангард» уступил московскому «Динамо», «Торпедо» забило 5 голов «Сочи».

5. В финале «Мастерса» в Париже действующий чемпион Даниил Медведев уступил чемпиону-2019 Новаку Джоковичу.

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 18-й. В личном зачете и Кубке конструкторов ситуация такая: Ферстаппен оторвался от Хэмилтона, а «Ред Булл» почти догнал «Мерседес».

7. «Милан» сыграл вничью с «Интером» в дерби (1:1). Де Врей забил в свои ворота, а Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти. «Рома» проиграла «Венеции» на выезде (2:3), а «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). «Наполи» и «Милан» лидируют в Серии А, отрыв от «Интера» – 7 баллов, от «Юве» – 14.

8. «Атлетико» потерял очки с «Валенсией», ведя 3:1 и пропустив на 92-й и 96-й, «Севилья» обыграла «Бетис», «Сосьедад» победил «Осасуну». Все результаты – здесь.

9. НХЛ. Гол Наместникова помог «Детройту» обыграть «Вегас» (5:2), Варламов пропустил 3 шайбы в 1-м матче сезона. Другие результаты – здесь.

10. Андрей Шевченко возглавил «Дженоа». Он 5 лет тренировал сборную Украины.

11. НБА. «Бруклину» разобрался с «Торонто», «Голден Стэйт» победил «Хьюстон». Остальные результаты – здесь.

12. Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла золото на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани, Анна Егорова взяла серебро. Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием, Климент Колесников выиграл 100-метровку вольным стилем.

При этом Россию лишили серебра в эстафете: Морозов и Колесников перепутали этапы.

13. Единая лига ВТБ. УНИКС дома победил ЦСКА, «Локомотив-Кубань» был сильнее «Енисея» и другие результаты.

14. «Барселона» подтвердила травму двуглавой мышцы бедра у Фати. Сообщалось, что он пропустит не менее месяца.

15. Российско-украинский состав NAVI выиграл крупнейший турнир по CS:GO – мейджор в Стокгольме.

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