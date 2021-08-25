Хави запретил Пике участвовать в ток-шоу. Тренер хочет, чтобы игрок больше фокусировался на футболе

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Защитнику «Барселоны» Жерару Пике, восстанавливающемуся от травмы камбаловидной мышцы, запрещено давать интервью популярному испанскому телевизионному ток-шоу El Hormiguero на следующей неделе.

Такое решение принял новый главный тренер каталонского клуба Хави, сообщает Marca cо ссылкой на COPE.

По данным источника, Хави хочет, чтобы игрок реже появлялся на публичных мероприятиях, мало связанных с футболом, и больше фокусировался на делах клуба.

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