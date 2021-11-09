Красную карточку Клаудиньо не отменят, хотя решение ЭСК не единогласное («СЭ»)

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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт касательно удаления полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Уралом» (0:0) в 14-м туре РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

ЭСК подтвердила, что главный судья Игорь Панин правомерно показал бразильцу красную карточку за фол на защитнике Арсене Адамове

Отмечается, что решение по эпизоду члены комиссии вынесли не единогласно, а большинством голосов.

«Зенит» 19 ноября примет «Нижний Новгород». Клаудиньо в 13 матчах за клуб во всех турнирах забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Клаудиньо удален в матче с «Уралом». Это его первая красная карточка в карьере

Клаудиньо: «Это первая красная карточка в моей карьере – и я сделаю все, чтобы она стала последней»

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