Красную карточку Клаудиньо не отменят, хотя решение ЭСК не единогласное («СЭ»)

Экспертно-судейская комиссия при президенте вынесла вердикт касательно удаления полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Уралом» (0:0) в 14-м туре , сообщает .

ЭСК подтвердила, что главный судья Игорь Панин правомерно показал бразильцу красную карточку за фол на защитнике .

Отмечается, что решение по эпизоду члены комиссии вынесли не единогласно, а большинством голосов.

19 ноября примет «Нижний Новгород». Клаудиньо в 13 матчах за клуб во всех турнирах забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Клаудиньо удален в матче с «Уралом». Это его первая красная карточка в карьере

Клаудиньо: «Это первая красная карточка в моей карьере – и я сделаю все, чтобы она стала последней»