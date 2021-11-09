Переход Джеррарда в «Астон Виллу» согласован. «Рейнджерс» получат 2-3 млн фунтов

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард переходит в «Астон Виллу».
Все детали сделки согласованы, сообщает журналист Birmingham Live Эшли Прис.
41-летний специалист в ближайшее время сформирует свой штаб. О его назначении официально объявят в течение 24-48 часов.
По данным Daily Record, «Астон Вилла» заплатит за Джеррарда «Рейнджерс» компенсацию в размере 2-3 миллионов фунтов.
Сообщалось, что Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Астон Виллы».
С 2017 по 2018 год тренер работал с командой «Ливерпуля» в возрасте до 19 лет. В 2018-м он возглавил «Рейнджерс» и стал с командой чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.