«Уфа» попросит 10 млн евро за Агаларова на старте торгов. Клуб хочет продать форварда зимой (Telesport)

Нападающий может покинуть «Уфу» в ближайшее время.

Как сообщает Telesport, руководство клуба предпочло бы продать игрока зимой, поскольку неизвестно, продолжит ли он после зимней паузы забивать голы в таком же количестве, как в первой половине сезона. Тем более сейчас «Уфа» нуждается в дополнительных средствах.

Шамиль Газизов, генеральный директор команды из столицы Башкортостана, хочет начать торги по Агаларову с 10 миллионов евро.

Отмечается, что это стартовая сумма, изменение которой будет зависеть от числа претендентов и их возможностей, а также от выступлений 21-летнего нападающего в оставшихся до перерыва турах.

Ранее сообщалось, что Гамид близок к переходу в «Динамо», а «Уфа» хочет за Агаларова не менее 6 млн евро.

После 14 туров 21-летний россиянин лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ с 11 голами. Его полная статистика – здесь.