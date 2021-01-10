Дацюк помогал строить госпиталь для онкобольных в монастыре бывшего схиигумена Сергия

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Хоккеист Павел Дацюк участвовал в строительстве госпиталя для онкобольных в Среднеуральском женском монастыре.

Об этом он рассказал на заседании, проходящем в Измайловском районном суде Москвы.

Дацюк приехал поддержать бывшего схиигумена Сергия, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов 29 декабря. Против него возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства, воспрепятствовании богослужению и самоуправстве.

«Дацюк с 2007 года участвовал в строительстве корпуса для онкобольных.

Кроме того, при его помощи строился скит (место жительства монахов) напротив монастыря», – сообщает источник URA.RU, знакомый с ходом заседания, со ссылкой на показания Дацюка.

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