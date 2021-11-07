Карпин о Дзюбе в сборной: «Я поставил точку, вы – как хотите»

Главный тренер сборной России высказался о том, что нападающий не вызван на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

– В течение полутора месяцев на каждом пресс-мероприятии вопрос к вам по поводу Дзюбы. Правильно ли я понимаю, что можно поставить точку, вопрос с Дзюбой закрыт?

– Если бы я вам сказал месяц назад, чтобы вы поставили точку, вы бы ее поставили? Ну, вот именно. А чего сейчас говорить?

Я поставил точку, вы – как хотите. Хотите – спрашивайте, хотите – не спрашивайте, ваши проблемы, – ответил Карпин.