Карпин о Дзюбе в сборной: «Я поставил точку, вы – как хотите»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вызван на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

– В течение полутора месяцев на каждом пресс-мероприятии вопрос к вам по поводу Дзюбы. Правильно ли я понимаю, что можно поставить точку, вопрос с Дзюбой закрыт?

– Если бы я вам сказал месяц назад, чтобы вы поставили точку, вы бы ее поставили? Ну, вот именно. А чего сейчас говорить?

Я поставил точку, вы – как хотите. Хотите – спрашивайте, хотите – не спрашивайте, ваши проблемы, – ответил Карпин.

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