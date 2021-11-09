Арустамян об Азмуне: «Аталанта» ближе всех к его подписанию. Скауты были в Петербурге»

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил об интересе «Аталанты» к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

«Одна из главных интриг – где продолжит карьеру , контракт которого истекает следующим летом. «Зенит» в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, кажется, в Петербурге уже с этим смирились.

Буквально на днях главное французское издание L’Équipe написало, что к варианту с иранцем вернулся «Лион». Но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас .

Недавно два скаута бергамасков даже специально прилетали в Петербург на домашний матч с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает : он такой же прыгучий и хорошо играет головой.

На колумбийца уже несколько [трансферных] окон подряд большой спрос, поэтому «Аталанта» активно прорабатывает варианты замены на случай продажи Сапаты или другого колумбийского форварда – Луиса Муриэля.

В любом случае переезд Азмуна в Бергамо – вопрос пока открытый. Чтобы он состоялся, должно совпасть несколько факторов», – отметил Арустамян.

26-летний Азмун в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.