Алина Кабаева получила престижную премию Международной федерации спортивного кино и телевидения за значительную роль в популяризации спорта

Олимпийская чемпионка по художественной гиманстике Алина Кабаева получила премию 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения – Sport Movies & TV 2021.

Кабаевой вручили престижную награду FICTS Guirlande d’Honneur за значительную роль в популяризации спорта, за продвижение культурных и этических ценностей.

Награда является аналогом «Оскара» в мире спортивного кино и телевидения.

Президент Международной федерации спортивного кино и телевидения – Франко Аскани, член комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по культуре и олимпийскому наследию.

В разное время награды от Федерации получали двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион прыгун с шестом Сергей Бубка, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

«Я бежала за ним и думала: неужели это сон?» Происшествие на Олимпиаде, которое сделало Алину Кабаеву символом гимнастики

«Подстроено ли это было? Я уверена и знаю». Оказывается, Алина Кабаева отбывала дисквалификацию (и тогда же пошла в политику)