Виталий Кличко: «Путин, как лидер своей страны, делает все в интересах России. Морали читать бесполезно»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, о чем бы поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

«Я встречался с Путиным в Санкт-Петербурге в 2008 году. Я сам к нему подошел, очень коротко поговорили. Володя ( — прим.ред.) разговаривал с ним больше. Со звездами спорта каждый может поговорить, если есть о чем. Думаю, Путин не исключение.

Если бы сейчас встретился с Путиным 1 на 1? Сложный вопрос. Я думаю, что там к морали не имеет смысла призывать.

Он, как лидер своей страны, делает все в интересах России. Но эти интересы, увы, заходят в противоречие с украинскими. Там морали читать бесполезно. Путин делает все исключительно в интересах России», – сказал Кличко.

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